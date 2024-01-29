Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Будь они прокляты! Подонки! Что б их детям достались такие же судьи, как они сами!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).