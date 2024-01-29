Россия не будет лишена олимпийского золота из-за дела Валиевой до решения ISU

Ранее российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.