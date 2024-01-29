Васильев: решением по делу Валиевой запущена холодная война в мировом спорте

— Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена. Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов. Дело Валиевой — это отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями. Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место. Марионетки должны понимать, что этим решением они запустили триггер холодной войны в мировом спорте. Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами.



Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников — Африка, Юго Восточная Азия, Латинская Америка и еще много голосов. Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из МОК, — сказал Васильев «Матч ТВ».