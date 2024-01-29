Васильев: решением по делу Валиевой запущена холодная война в мировом спорте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил «Матч ТВ», что дело российской фигуристки Камилы Валиевой олицетворяет собой отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на 4 года с момента взятия допинг пробы — 25 декабря 2021 года.
— Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена. Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов. Дело Валиевой — это отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями. Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место. Марионетки должны понимать, что этим решением они запустили триггер холодной войны в мировом спорте. Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами.
Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников — Африка, Юго Восточная Азия, Латинская Америка и еще много голосов. Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из МОК, — сказал Васильев «Матч ТВ».
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой.
В январе 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство.