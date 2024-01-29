Решение CAS по Валиевой может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, наказанной за нарушение антидопинговых правил, может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней, говорится в релизе CAS.
В понедельник CAS объявил, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил на чемпионате России в декабре 2021 года и дисквалифицирована на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка должна быть лишена всех медалей, завоеванных после этой даты, в том числе золота Олимпийских игр в командном турнире фигуристов и чемпионата Европы 2022.
— Арбитражное решение, вынесенное CAS, в настоящее время подлежит проверке конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы вердикт или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными.
Решение CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям, — говорится в сообщении.
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась до сих пор.
В январе 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство.