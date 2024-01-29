Решение CAS по Валиевой может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, наказанной за нарушение антидопинговых правил, может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней, говорится в релизе CAS.

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В понедельник CAS объявил, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил на чемпионате России в декабре 2021 года и дисквалифицирована на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка должна быть лишена всех медалей, завоеванных после этой даты, в том числе золота Олимпийских игр в командном турнире фигуристов и чемпионата Европы 2022.

— Арбитражное решение, вынесенное CAS, в настоящее время подлежит проверке конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы вердикт или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными.



Решение CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям, — говорится в сообщении.

Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась до сих пор.