Жулин прокомментировал приговор Валиевой

«Не удивлён дисквалификации Валиевой. То, что с нами происходит последние два года… Всё они делают планомерно.



Очень жаль, что самую талантливую фигуристку всех времён и народов лишили возможности показывать своё катание и феноменальные прыжки. Безумно жаль!», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.