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Жулин: жаль, что Валиеву лишили возможности показывать феноменальное катание и прыжки

Двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что не удивлён решению Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву.

Жулин прокомментировал приговор Валиевой
© Чемпионат.com

«Не удивлён дисквалификации Валиевой. То, что с нами происходит последние два года… Всё они делают планомерно.

Очень жаль, что самую талантливую фигуристку всех времён и народов лишили возможности показывать своё катание и феноменальные прыжки. Безумно жаль!», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Фигурное катание
Илья Никульников
Камила Валиева
Александр Жулин
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