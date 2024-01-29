Стало известно, при каких обстоятельствах Валиева узнала о дисквалификации

Стало известно, при каких обстоятельствах 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева узнала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать её на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В заявлении организации говорится, что Валиева в рамках заседаний суда не смогла доказать, что запрещённое вещество попало в её организм непреднамеренно.