Стало известно, при каких обстоятельствах Валиева узнала о дисквалификации

Стало известно, при каких обстоятельствах Камила Валиева узнала о дисквалификации
Стало известно, при каких обстоятельствах 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева узнала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать её на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В заявлении организации говорится, что Валиева в рамках заседаний суда не смогла доказать, что запрещённое вещество попало в её организм непреднамеренно.
Это произошло на тренировке группы Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Исходя из решения CAS, Валиева лишится таких крупных титулов, как:
- чемпионка России — 2022;
- чемпионка Европы — 2022;
- олимпийская чемпионка в командном первенстве — 2022;
- чемпионка России по прыжкам — 2023;
- серебряный призёр чемпионата России — 2023;
- бронзовый призёр чемпионата России — 2024.
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