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Юрист: после решения CAS по Валиевой не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Суд пока не раскрывал, понесут ли наказание тренеры Валиевой.

Юрист: не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны
© Чемпионат.com

«Я бы не делала вывод, что Тутберидзе и остальные невиновны. Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.

Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работа антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА — открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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