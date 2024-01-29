Юрист: не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны

«Я бы не делала вывод, что Тутберидзе и остальные невиновны. Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.



Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работа антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА — открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.