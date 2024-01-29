В США обрадовались дисквалификации Валиевой

Журналист USA Today Кристин Бреннан отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за употребление допинга.

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«Огромная победа чистого спорта и огромная потеря для российской допинговой системы», — заявил Бреннан.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.