Валуев отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

«Не удивлён решением CAS по делу Валиевой. Я как-то не особо ожидал иного. Хотя произошло это достаточно давно. Жаль, конечно, Камилу. Не по возрасту ей достались перипетии. Камилу очень жаль!», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.