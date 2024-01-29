Валиева не тренировалась в день вынесения вердикта CAS

Фигуристка Камила Валиева не тренировалась в день публикации вердикта Спортивного арбитражного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Камила не тренировалась в день оглашения вердикт», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что CAS принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом ее результаты на ОИ в Пекине аннулированы и сборная РФ лишена командного золота соревнования.