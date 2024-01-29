Винер увидела заговор в наказании Валиевой

«Я говорила, что после художественной гимнастики будет фигурное катание. Так и случилось!» — заявила она.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.