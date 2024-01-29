Международный союз конькобежцев поддержал решение о дисквалификации Валиевой

ТМеждународный союз конькобежцев (ISU) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

"ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов. ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года", - говорится в заявлении пресс-службы ISU.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.

В 2022 году Валиева стала чемпионкой Европы. Второе место на турнире заняла Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова. Таким образом, чемпионкой Европы станет Щербакова, серебряным призером - Трусова. Бронзовую медаль должна получить ставшая на том турнире четвертой бельгийка Луна Хендрикс.