ОКР назвал решение CAS по Валиевой объявлением войны российскому спорту
Олимпийский комитет России (ОКР) назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой объявлением войны российскому спорту.
В понедельник CAS постановил признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на 4 года с момента взятия допинг пробы — 25 декабря 2021 года. Спортсменка должна быть лишена всех медалей начиная с этой даты, в том числе золота Олимпийских игр 2022 в командном турнире и чемпионата Европы 2022. Решение CAS может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней.
— Олимпийский комитет России внимательно изучил опубликованный Спортивным арбитражным судом в Лозанне пресс релиз по делу в отношении Камилы Валиевой, к которой применена максимально жесткая санкция в виде дисквалификации сроком на 4 года.
Нам известно, что интересы нашей спортсменки в этом деле представляли квалифицированные юристы, которые специализируются на спорах в области спорта, в том числе антидопинговых. Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены до сведения арбитров САS.
К сожалению, решение CAS — негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК.
За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений, — почему взятая в декабре 2021 года допинг проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.
Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10 летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши, — говорится в заявлении ОКР.
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась до сих пор.
В январе 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, ISU и WADA подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство.