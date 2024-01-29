ОКР назвал решение CAS по Валиевой объявлением войны российскому спорту

— Олимпийский комитет России внимательно изучил опубликованный Спортивным арбитражным судом в Лозанне пресс релиз по делу в отношении Камилы Валиевой, к которой применена максимально жесткая санкция в виде дисквалификации сроком на 4 года.



Нам известно, что интересы нашей спортсменки в этом деле представляли квалифицированные юристы, которые специализируются на спорах в области спорта, в том числе антидопинговых. Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены до сведения арбитров САS.



К сожалению, решение CAS — негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК.



За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений, — почему взятая в декабре 2021 года допинг проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.



Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10 летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши, — говорится в заявлении ОКР.