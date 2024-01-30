«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело и участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали.



МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения медалей», — сказали в МОК.