«Наши доводы не услышали и не приняли». Свищев — о решении CAS по Валиевой
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации 17 летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка должна быть лишена всех медалей, завоеванных после этой даты, в том числе золота Олимпийских игр в командном турнире фигуристов и чемпионата Европы 2022.
— Это жесткое решение. Я не думал, что оно будет таким, хотя, конечно, было понятно, что будет наказание. Наших доводов не услышали и не приняли. Четыре года отстранения, я считаю, — это перебор. На мой взгляд, Валиева и ее тренеры должны сконцентрироваться на работе, потому что это будущее Камилы, это ее карьера. Мне кажется, еще ничего не потеряно, еще есть шанс. Другой вопрос: какие есть доводы и аргументы. Мы же не знаем, что произошло на самом деле. Пока слушаем разные истории, — приводит слова Свищева RT.
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой.
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«Наши доводы не услышали и не приняли». Свищев — о решении CAS по Валиевой
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