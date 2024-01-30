— Это жесткое решение. Я не думал, что оно будет таким, хотя, конечно, было понятно, что будет наказание. Наших доводов не услышали и не приняли. Четыре года отстранения, я считаю, — это перебор. На мой взгляд, Валиева и ее тренеры должны сконцентрироваться на работе, потому что это будущее Камилы, это ее карьера. Мне кажется, еще ничего не потеряно, еще есть шанс. Другой вопрос: какие есть доводы и аргументы. Мы же не знаем, что произошло на самом деле. Пока слушаем разные истории, — приводит слова Свищева RT.