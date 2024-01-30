Авербух поддержал Валиеву

Хореограф Илья Авербух поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была лишена наград из за дисквалификации.
В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу.
— Камила Валиева — выдающаяся фигуристка и талантливейший человек, которой, я уверен, под силу пройти все тяжелейшие испытания, выпавшие на ее хрупкие девичьи плечи! Такой талант обязательно должен проявить себя! Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу! Твои программы, бесспорно, бриллианты фигурного катания! Сил тебе, Камила, пройти все это. Я с тобой!» — написал Авербух в своем Telegram канале.