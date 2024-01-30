Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в суде CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. RT на русском

«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно еще вчера. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал ее? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали? Сколько это будет продолжаться у нас в стране?», — сказала Тарасова. Чемпионат.com