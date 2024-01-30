Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в суде CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. RT на русском
«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно еще вчера. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал ее? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали? Сколько это будет продолжаться у нас в стране?», — сказала Тарасова. Чемпионат.com
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее крови было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Результаты спортсменки за этот период были аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022, участником которого была Валиева. Также она приняла участие в личном первенстве, но там не смогла завоевать медали. Также у фигуристки отобрали золото чемпионата Европы 2022 года. Газета.Ru