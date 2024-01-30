«Несовершеннолетней фигуристке Камиле Валиевой приходится в одиночку переносить последствия дела о допинге, а именно четырёхлетнюю дисквалификацию. А как же тренер? Врачи и чиновники? Судя по всему, им по-прежнему рады в спорте», — говорится в материале.