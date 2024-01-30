Интересы Валиевой в CAS представляла юридическая фирма без большого опыта в спортивном праве («Советский спорт»)
Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла малоопытная в сфере спорта фирма.
По информации «Советского спорта», российскую фигуристку в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала отечественная юридическая фирма BGP Litigation, которая специализируется на защите бизнеса и ранее не была известна кейсами по спортивному праву.
Накануне CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов.
Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. «Зенит» запросил за аренду хавбека 500 тыс. евро – «Гремио» это не устроило (Иван Карпов)
Евлоев – о титульном бое: «Я уже близок, Дана Уайт это понимает»
Интересы Валиевой в CAS представляла юридическая фирма без большого опыта в спортивном праве («Советский спорт»)