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Интересы Валиевой в CAS представляла юридическая фирма без большого опыта в спортивном праве («Советский спорт»)

Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла малоопытная в сфере спорта фирма.

По информации «Советского спорта», российскую фигуристку в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала отечественная юридическая фирма BGP Litigation, которая специализируется на защите бизнеса и ранее не была известна кейсами по спортивному праву.

Накануне CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов.

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Камила Валиева
СБОРНАЯ РОССИИ
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