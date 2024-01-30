Галлямов отреагировал на решение ISU лишить сборную России золота ОИ — 2022

«Когда-то я стану тренером (диплом, помню о тебе), буду учить детей делать поддержку (в прямом и в переносном смысле). Меня спросят детки Марка (куда он кстати пропал?) или Эстета: „Дядя Саша, а на каком уровне была фигурка, когда вы катались?“



А я скажу, горделиво поправляя чубчик: «Уровень такой, что даже „подсчёт“ оценок пятерых человек против положенных шести наработал на третье место. И это при колоссальном давлении и прочих „радостях“, о которых вам лучше не знать». Скажу и так аккуратно оглянусь по сторонам. Вдруг там Тамара Николаевна и Анастасия Викторовна смотрят на меня и фейспалмят", — написал Галлямов в своём телеграм-канале.