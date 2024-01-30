Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира ОИ-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Нас никто не лишал золотой медали, а пересчитали результаты», — заявила Роднина.

Она обратила внимание на то, что по сумме баллов, которые были набраны отечественными спортсменами, и с учетом аннулирования баллов Камилы Валиевой россияне оказались на третьем месте.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.