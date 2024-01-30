«ФФККР категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищённым лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.



На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждёт от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение.



Со своей стороны заявляем о том, что ФФККР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации», — сообщается в заявлении ФФККР.