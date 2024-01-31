В России начали появляться баннеры в поддержку Камилы Валиевой

Баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой начали появляться в России.

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Пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии с медиафасадов столичных торговых центров около станций метро «Славянский бульвар» и «Аннино», а также других зданий городов России, где размещено фото Валиевой с подписью: «Камила, ты наша золотая!!!»

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В релизе суда отмечалось, что фигуристка не смогла предоставить убедительные доказательства, что нарушение было неумышленным. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.

В понедельник CAS дисквалифицировал российскую Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. ISU после этого объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получают бронзу.