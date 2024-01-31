В России начали появляться баннеры в поддержку Камилы Валиевой

Баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой начали появляться в России.
Пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии с медиафасадов столичных торговых центров около станций метро «Славянский бульвар» и «Аннино», а также других зданий городов России, где размещено фото Валиевой с подписью: «Камила, ты наша золотая!!!»
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В релизе суда отмечалось, что фигуристка не смогла предоставить убедительные доказательства, что нарушение было неумышленным. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.
В понедельник CAS дисквалифицировал российскую Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. ISU после этого объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получают бронзу.
Перед личным турниром на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в допинг пробе Валиевой с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой, но сейчас этот результат тоже аннулирован. Также спортсменка лишилась звания чемпионки Европы, титул перешел к Анне Щербаковой.