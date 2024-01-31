«Безусловно, это предвзятое отношение к нам, учитывая политическую ситуацию против России. Но объясните мне, как этот препарат попал в организм Валиевой? В биатлоне было более 30 подобных случаев. Кто виноват и кого-нибудь у нас за это наказали? Нет, пострадали только спортсмены. В случае с Валиевой виновата и сама спортсменка, и ее окружение», — заявил Тихонов.