Американский журналист назвал наказание Валиевой неоправданно суровым

Американский журналист назвал четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой неоправданно суровым наказанием
Американский журналист Филипп Херш заявил, что российскую фигуристку Камилу Валиеву «неоправданно сурово» наказали, отстранив на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. ISU позже объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.
— Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая, что это первое нарушение, совершенное на тот момент 15 летней. Аннулируйте ее результаты, лишите медалей, но дайте дисквалификацию на меньший срок.
Правила допускали предупреждение или дисквалификацию на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация сейчас успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться к соревнованиям.
Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).
Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только она изначально не знала о том, что ей дали запрещенное вещество, как бы это ни было маловероятно. Ее окружение должно попасть под расследование, — написал Херш в соцсети.
Перед личным турниром на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в допинг пробе Валиевой, взятой на чемпионате России, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой, но сейчас этот результат тоже аннулирован. Также спортсменка лишилась звания чемпионки Европы, титул перешел к Анне Щербаковой.