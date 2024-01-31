Американский журналист назвал наказание Валиевой неоправданно суровым

— Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая, что это первое нарушение, совершенное на тот момент 15 летней. Аннулируйте ее результаты, лишите медалей, но дайте дисквалификацию на меньший срок.



Правила допускали предупреждение или дисквалификацию на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация сейчас успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться к соревнованиям.



Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).



Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только она изначально не знала о том, что ей дали запрещенное вещество, как бы это ни было маловероятно. Ее окружение должно попасть под расследование, — написал Херш в соцсети.