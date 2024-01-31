Костомаров высказался о решении ISU перераспределить награды фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине согласно правилам, считает олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров .

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января ISU переместил сборную России, за которую выступала Валиева, с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.