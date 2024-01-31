Захарова: ситуация вокруг Валиевой стала вопиющим примером политизации спорта

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой является очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. ТАСС

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, ещё одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания. Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение», — сказала Захарова. Чемпионат.com