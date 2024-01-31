Врачи рекомендовали фигуристке Акатьевой пропустить концовку сезона

Врачи рекомендовали чемпионке России по фигурному катанию Софье Акатьевой, которая тренируется в группе специалистов Этери Тутберидзе, не форсировать восстановление после травмы и спокойно готовиться к следующему сезону. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Акатьева из-за травмы пропустила весь нынешний сезон. На контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в сентябре 2023 года, она по состоянию здоровья снялась с произвольной программы.

"Софья продолжает восстановление, врачи рекомендовали ей не форсировать восстановление после травмы, - сообщил источник. - Концовку сезона она, скорее всего, пропустит, нет смысла рисковать".