Тутберидзе наконец-то прокомментировала дисквалификацию Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Чемпионат.com
«А я наверное больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — написала Тутберидзе. Газета.Ru
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является примером политизации спорта. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции. News.ru