Тутберидзе наконец-то прокомментировала дисквалификацию Валиевой

«А я наверное больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — написала Тутберидзе. Газета.Ru