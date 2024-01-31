Источник: Камила Валиева больше не посещает тренировки Этери Тутберидзе

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева перестала посещать занятия заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по её допинг-делу, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 29 января CAS сообщил, что Валиева дисквалифицирована на 4 года за нарушение допинговых правил. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.