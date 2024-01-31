Гендиректор WADA заявил, что команда юристов подвела Валиеву

— Не думаю, что два года — максимальное наказание. Защищенные лица имеют несколько прав, которые недоступны для других. Это включает некоторые доказательства, которые они должны представить суду, как они должны объяснять источник и характер запрещенного вещества.



Существует целый ряд возможностей, которые могут сделать жизнь несовершеннолетнего легче. Эти возможности команда Валиевой использовала. Однако, в конце концов, история, которая заслуживает внимания суда, ведет к десерту, который был приготовлен ее дедушкой. Никто не поверил в это. Доказательств, подтверждающих эту теорию, не было. В итоге, результатом стало то, что команда подвела спортсмена, потому что они не смогли доказать источник вещества. Они не показали ничего, что могло бы вызвать хоть какое то доверие. Отсутствие каких либо доказательств того, как вещество попало в организм спортсменки, привело к максимальной дисквалификации, — сказал Ниггли.