Гендиректор WADA заявил, что команда юристов подвела Валиеву

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал, почему российская фигуристка Камила Валиева получила максимальное наказание, и заявил, что команда юристов подвела спортсменку.
Ранее в среду заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в социальных сетях опубликовала заявление, в котором усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
— В соответствии со специальным пунктом 10.3.1 Всемирного антидопингового кодекса, максимальное наказание для защищенных лиц составляет два года. Как было принято решение о дисквалификации на четыре года?
— Не думаю, что два года — максимальное наказание. Защищенные лица имеют несколько прав, которые недоступны для других. Это включает некоторые доказательства, которые они должны представить суду, как они должны объяснять источник и характер запрещенного вещества.
Существует целый ряд возможностей, которые могут сделать жизнь несовершеннолетнего легче. Эти возможности команда Валиевой использовала. Однако, в конце концов, история, которая заслуживает внимания суда, ведет к десерту, который был приготовлен ее дедушкой. Никто не поверил в это. Доказательств, подтверждающих эту теорию, не было. В итоге, результатом стало то, что команда подвела спортсмена, потому что они не смогли доказать источник вещества. Они не показали ничего, что могло бы вызвать хоть какое то доверие. Отсутствие каких либо доказательств того, как вещество попало в организм спортсменки, привело к максимальной дисквалификации, — сказал Ниггли.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17 летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В релизе суда отмечалось, что фигуристка не смогла предоставить убедительные доказательства, что нарушение было неумышленным. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.
Перед личным турниром на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в допинг пробе Валиевой с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой, но сейчас этот результат тоже аннулирован. Также спортсменка лишилась звания чемпионки Европы, титул перешел к Анне Щербаковой.