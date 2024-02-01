Японец лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Сегодня, 1 февраля, в Шанхае (Китай) были представлены короткие программы в мужском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. Лучшим по итогам выступления с короткой программой стал японский фигурист Юма Кагияма. Спортсмен получил от судей 106,82 балла.