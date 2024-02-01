Японец лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Японец Кагияма лидирует после короткой программы на чемпионате четырёх континентов
Сегодня, 1 февраля, в Шанхае (Китай) были представлены короткие программы в мужском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. Лучшим по итогам выступления с короткой программой стал японский фигурист Юма Кагияма. Спортсмен получил от судей 106,82 балла.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.
Мужчины. Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 106,82 балла.
2. Сун Сато (Япония) — 99,20.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 95,30.
4. Сота Ямамото (Япония) — 94,44.
5. Боян Цзинь (Китай) — 89,41.
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