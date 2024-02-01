Один из судей CAS не согласился с итоговым вердиктом по делу Валиевой

Один из судей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом, согласного которому спортсменку дисквалифицировали за допинг на четыре года, аннулировав ее результаты после 25 декабря 2021 года.

Судья настаивал на позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которой спортсменку столо дисквалифицировать на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

По информации источника, Однако своим итоговым решением, которое было опубликовано 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, тем самым удовлетворив требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).