Стали известны подробности о положительной допинг-пробе Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы в день короткой программы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает The Times.

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«Валиеву уведомили о положительном результате допинг-теста лишь 6 февраля 2022 года, а к тому времени программа фигурного катания в Пекине уже шла полным ходом. Она должна была принять участие в командном турнире, который российская команда выиграла на следующий день», — говорится в материале.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.