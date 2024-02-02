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Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

С 16 по 18 февраля пройдет турнир по фигурному катанию на Спартакиаде-2024.

Появилось расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
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Спартакиада-2024

Фигурное катание

Магнитогорск

Расписание трансляций

16 февраля, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13:00

Мужчины, короткая программа

14:45

Пары, короткая программа

16:45

17 февраля, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

12:00

Мужчины, произвольная программа

14:00

Женщины, короткая программа

16:15

18 февраля, воскресенье

Пары, произвольная программа

13:15

Женщины, произвольная программа

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.

Фигурное катание
Первый канал