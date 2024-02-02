Появилось расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

С 16 по 18 февраля пройдет турнир по фигурному катанию на Спартакиаде-2024.
Спартакиада-2024
Фигурное катание
Магнитогорск
Расписание трансляций
16 февраля, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
13:00
Мужчины, короткая программа
14:45
Пары, короткая программа
16:45
17 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
12:00
Мужчины, произвольная программа
14:00
Женщины, короткая программа
16:15
18 февраля, воскресенье
Пары, произвольная программа
13:15
Женщины, произвольная программа
15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.