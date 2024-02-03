Валиеву в CAS защищала французская юридическая фирма

Российскую фигуристку Камилу Валиеву в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала французская юридическая фирма Pinna Legal, сообщает РИА Новости.

Основателем компании является юрист Андреа Пинна, которая и отвечала за защиту российской фигуристки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.