Фигурист сравнил себя с Акинфеевым

Фигурист Самсонов сравнил себя с вратарем ЦСКА Акинфеевым
Фигурист Даниил Самсонов в интервью «Матч ТВ» сравнил себя с вратарем футбольного клуба ЦСКА Игорем Акинфеевым, заявив, что не думал об уходе из команды Этери Тутберидзе во время паузы в карьере.
18 летний Самсонов тренируется у Тутберидзе с марта 2015 года. С 2020 го фигурист перенес три операции на коленях, ему диагностировали болезнь Осгуда Шляттера — заболевание суставов.
— Я остался в группе самым старым. Я предан этой команде, они меня поддерживают, они со мной всегда и везде. Это как Игорь Акинфеев много лет играет в ЦСКА. В моем случае то же самое. Бывают мысли после плохих тренировок. Думаешь: может, стоит сменить тренерский штаб? Но эти мысли быстро уходят, — сказал Самсонов «Матч ТВ».
37 летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он выступает за московскую команду на протяжении всей карьеры. В составе армейцев голкипер становился шестикратным чемпионом России, семь раз брал Кубок и Суперкубок страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.
В текущем сезоне Самсонов принял участие в двух этапах Гран при, занял пятое место на чемпионате России и отобрался на Спартакиаду сильнейших.