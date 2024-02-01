Фигурист сравнил себя с Акинфеевым

— Я остался в группе самым старым. Я предан этой команде, они меня поддерживают, они со мной всегда и везде. Это как Игорь Акинфеев много лет играет в ЦСКА. В моем случае то же самое. Бывают мысли после плохих тренировок. Думаешь: может, стоит сменить тренерский штаб? Но эти мысли быстро уходят, — сказал Самсонов «Матч ТВ».