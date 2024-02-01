Тарасова ответила на призыв уважать дисквалификацию Валиевой

«Бах правильно говорит о том, что каждый имеет право на свое мнение. Мы имеем, и мы его высказываем. Такое решение CAS уважать невозможно. Мнение предвзятое и решение нечестное. А, мягко говоря, безобразное!» — заявила Тарасова.