Тарасова ответила на призыв уважать дисквалификацию Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего уважать решение дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».
«Бах правильно говорит о том, что каждый имеет право на свое мнение. Мы имеем, и мы его высказываем. Такое решение CAS уважать невозможно. Мнение предвзятое и решение нечестное. А, мягко говоря, безобразное!» — заявила Тарасова.
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.
Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.
Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.