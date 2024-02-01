Тарасова призналась, что изменила отношение к Тутберидзе

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно.



Есть ли у нас шансы на апелляцию? Я вообще не знаю, защищал ли кто-нибудь Камилу в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе», — заявила Тарасова.