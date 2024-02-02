Роднина отреагировала на дисквалификацию Валиевой

"У нас есть закон, который говорит о том, что если несовершеннолетний спортсмен принимал запрещенные препараты, то ответственность вплоть до уголовной несут врач, тренер и родители. Ответ на этот вопрос очевиден. Не знаю никого из тех людей, которые защищали Валиеву. Мы не видим всей картины, поэтому делать резкие выводы не стоит. Есть факт дисквалификации, который указывает на проблемы с препаратами в спорте. Наказание слишком строгое для девочки, но факт был. А оценивать официальную версию с пирожками и стаканчиками уже поздно", — заявила Роднина.