«У тебя все впереди, ты одна из немногих одаренных Богом и просто не имеешь права сдаваться. Хочется пожелать тебе преодолеть эти препятствия, найти в себе силы, веру в свою мечту, желание идти к ней, а главное – не ожесточиться на этом пути, остаться такой же светлой и доброй. Уверена, что тебя ждет невероятная, многогранная и интересная жизнь», — писала Навка.