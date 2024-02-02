CAS опубликует полное решение по делу Валиевой на следующей неделе

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS. Рассмотрение займёт несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.