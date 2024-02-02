$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен опубликовать мотивировочную часть решения по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели. В суде отметили, что стороны имеют право потребовать, чтобы некоторые детали дела остались конфиденциальными.

CAS опубликует полное решение по делу Валиевой на следующей неделе
© Чемпионат.com

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS. Рассмотрение займёт несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, решение по делу Валиевой было объявлено в конце января текущего года. Российскую фигуристку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения Валиевой отсчитывается от декабря 2021 года.

Фигурное катание
Камила Валиева
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости