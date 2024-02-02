Японская фигуристка стала победительницей чемпионата четырех континентов

Сегодня, 2 февраля, в Шанхае (Китай) завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. По итогам выступления с короткой и произвольной программами победу на турнире одержала японская фигуристка Монэ Тиба, получившая от судей 214,98 балла. Спортсменка выиграла и короткую, и произвольную программы.