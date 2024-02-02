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Японская фигуристка Монэ Тиба стала победительницей чемпионата четырёх континентов

Сегодня, 2 февраля, в Шанхае (Китай) завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. По итогам выступления с короткой и произвольной программами победу на турнире одержала японская фигуристка Монэ Тиба, получившая от судей 214,98 балла. Спортсменка выиграла и короткую, и произвольную программы.

Японская фигуристка стала победительницей чемпионата четырех континентов
© globallookpress.com

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён. Третьей стала японская фигуристка Ринка Ватанабэ.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Женщины. Итоговое положение

1. Монэ Тиба (Япония) — 214,98 балла.

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 204,68.

3. Ринка Ватанабэ (Япония) — 202,17.

4. Ава Зиглер (США) — 201,19.

5. Со-ён Ви (Южная Корея) — 193,57.

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