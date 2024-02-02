Упавшая головой об лед Симонова прокомментировала свое состояние здоровья

Российская фигуристка Мария Симонова, выступающая в танцах на льду с партнёром Мартином Бреславским, заявила, что приступила к тренировкам после недавнего падения с поддержки.

Напомним, что 24 января, во время выступления, Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд. Партнёру не удалось удержать спортсменку. Симонова всё-таки откатала программу, после чего была госпитализирована для того, чтобы сделать рентген. Обследование не выявило серьёзных проблем по здоровью, а 26 января фигуристку выписали из больницы.