Упавшая головой об лед Симонова прокомментировала свое состояние здоровья

Упавшая головой об лёд Симонова прокомментировала своё состояние здоровья
Российская фигуристка Мария Симонова, выступающая в танцах на льду с партнёром Мартином Бреславским, заявила, что приступила к тренировкам после недавнего падения с поддержки.
«Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное» — написала Симонова в своём телеграм-канале.
Напомним, что 24 января, во время выступления, Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд. Партнёру не удалось удержать спортсменку. Симонова всё-таки откатала программу, после чего была госпитализирована для того, чтобы сделать рентген. Обследование не выявило серьёзных проблем по здоровью, а 26 января фигуристку выписали из больницы.
Пара получила на этих соревнованиях (Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания) 42,51 балла за короткую программу.