РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой
РУСАДА попросит CAS не публиковать мотивировочную часть решения по Валиевой.
Об этом сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
РУСАДА получило полный текст вердикта по делу фигуристки Камилы Валиевой.
«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица.
Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», – говорится в релизе РУСАДА.
CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года.
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