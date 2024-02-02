РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица.



Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», – говорится в релизе РУСАДА.