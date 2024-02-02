Экспертом по делу Валиевой выступил эстонский врач, уехавший из России

Экспертом со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой был бывший член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортивный врач Сергей Илюков, который покинул Россию из-за ситуации на Украине. Об этом передает Yle.

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Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Илюков отметил, что принятое решение не противоречит его взглядам и ожиданиям.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.