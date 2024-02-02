Валиева поблагодарила всех за поддержку после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее четырехлетней дисквалификации.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17 летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

Фигуристка в Telegram канале выложила фотографию с баннером на одной из улиц Москвы, на котором говорится «Камила, ты наша золотая!», и оставила подпись: «Спасибо всем, кто рядом, и всем, кто поддерживает».