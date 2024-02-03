Дисквалификацию Валиевой планируют обжаловать в Швейцарии

Парижская юридическая фирма Pinna Legal, которая защищает фигуристку Камилу Валиеву, рассматривает возможность подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии на решение о ее дисквалификации. Ранее такое вердикт вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает The Times.

«Фирма на данный момент рассматривает возможности обжалования решения в Верховном суде Швейцарии», — пишет газета.

Отмечается, что после решения CAS в течение 30 дней сторона спортсменки имеет право на подачу апелляции в суд.

В 2021 году Валиева сдала пробу на допинг, она оказалась положительной. У фигуристки отобрали титулы, которые были получены в период действия дисквалификации. Спортсменка на четыре года отстранена от фигурного катания. По словам экспертов, по истечению этого срока в силу возраста Валиева уже не сможет вернуться в этот вид спорта, пишут «Дни.ру».