Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения в метро

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что ему угрожали в ходе инцидента в метро.

"Ехал я по своим делам в метро, напротив меня сидел тот самый мужчина, - написал Дикиджи в своем Telegram-канале. - Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях, в какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно, я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину. Так как я не конфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон".

"Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену, тут я снял наушники и спросил его: "Дед, с тобой все нормально?" Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта. Приближаясь к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной, краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож", - добавил спортсмен.

Дикиджи рассказал, что после этого оттолкнул мужчину рукой. "Я резко встал с места и не проворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что получил угрозу: "Выходи из вагона или зарежу". В этот момент открылись двери, и я вышел, в итоге пошел искать работников метрополитена или сотрудников полиции", - заключил фигурист.

В субботу сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста. Им оказался 61-летний местный житель. В пресс-службе напомнили, что 2 февраля около 19:30 мск в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.

Представители ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что, со слов задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро. Тогда мужчина достал ножницы и пригрозил ими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).