Психолог оценил состояние Валиевой после дисквалификации

"Это не травма, которая поболела и прошла, а история, тянущаяся несколько лет, и которая будет продолжаться ещё примерно столько же. В первую очередь стоит смотреть на то, какие у Камилы есть ресурсы, чтобы совладать с этим стрессом. Совсем другая история, когда спортсмен просто становится наркоманом. Конечно, это самый крайний случай, редкость, но такое бывает", - заявил он.